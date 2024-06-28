Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Кто в Чёрном море Батя.

Кто в Чёрном море Батя.

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Наш действующий военлет Fighterbomber пишет (орфография и пунктуация сохранены): "Четвёртые сутки по непонятным причинам, ни "Риперы", ни "Глобал Хоки" не желают лететь в чёрное море.

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