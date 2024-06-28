Кто в Чёрном море Батя.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Наш действующий военлет Fighterbomber пишет (орфография и пунктуация сохранены): "Четвёртые сутки по непонятным причинам, ни "Риперы", ни "Глобал Хоки" не желают лететь в чёрное море.