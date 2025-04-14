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Учёные выяснили причину падения Римской империи

Учёные выяснили причину падения Римской империи

Исследователи выяснили, что сыграло ключевую роль в падении Римской империи.Международная команда учёных пришла к выводу, что "малый ледниковый период поздней античности" стал одним из факторов, повлиявших на падение Римской империи.

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