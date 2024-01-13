Джабаров назвал Латвию еврокарликом после решения выдворить пожилого россиянина

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Латвию еврокарликом и напомнил об итогах Северной войны после решения прибалтийского государства выдворить пожилого россиянина.
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