В Москве простятся с легендой дубляжа Рудольфом Панковым

Скончался голос Магнето и Одина — прощание с Рудольфом Панковым пройдет 22 апреля Прощальная церемония с российским актером дубляжа Рудольфом Панковым состоится 22 апреля в 12:00 на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье.
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