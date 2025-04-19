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В Москве простятся с легендой дубляжа Рудольфом Панковым

В Москве простятся с легендой дубляжа Рудольфом Панковым

Скончался голос Магнето и Одина — прощание с Рудольфом Панковым пройдет 22 апреля Прощальная церемония с российским актером дубляжа Рудольфом Панковым состоится 22 апреля в 12:00 на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье.

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