Обнинский «Квант» выиграл у «СКА-Хбаровск-2» со счетом 3:1

Главной звездой матча стал полузащитник «Кванта» Алексей Сергулев. 32-летний футболист принял решение завершить карьеру и в своем заключительном матче принес победу команде из родного города, оформив дубль на 18-й и 44-й минутах.
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