НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Обнинский «Квант» выиграл у «СКА-Хбаровск-2» со счетом 3:1

Обнинский «Квант» выиграл у «СКА-Хбаровск-2» со счетом 3:1

Главной звездой матча стал полузащитник «Кванта» Алексей Сергулев. 32-летний футболист принял решение завершить карьеру и в своем заключительном матче принес победу команде из родного города, оформив дубль на 18-й и 44-й минутах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх