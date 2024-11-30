20+ человек, которые думали, что не любят животных, а потом их сердца похитили котики с собачками

Каждый хотя бы раз слышал хоть от одного из своих родственников что-то в духе: «Никаких животных в доме!» Но стоит пушистому проказнику появиться в семье, как даже самые упрямые скептики начинают угощать его вкусностями и устраивать для него уютные лежанки.