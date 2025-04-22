Убийственная ловушка для колес поджидает водителей во Владимире

Водители вынуждены объезжать опасный участок, создавая аварийную ситуацию. Во Владимире на повороте с Пекинки на улицу Белякова образовалась опасная яма после того, как отвалилась металлическая плита, закрывавшая дренажную канаву.
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