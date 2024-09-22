"Общественное": украинские националисты пытались снести барельеф Ленина в Одессе

Активисты националистических взглядов, возглавляемые предполагаемым организатором поджога Дома профсоюзов Демьяном Ганулом, во второй раз за сентябрь попытались снести барельеф ордена Ленина и медали "Золотая звезда" на площади в Одессе.
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