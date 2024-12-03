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Немецких журналистов вытолкали из зала на встрече Бербок и Ван И

Немецких журналистов вытолкали из зала на встрече Бербок и Ван И

Переговоры пошли не по сценарию Во время встречи министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с ее китайским коллегой Ван И в Пекине немецкие журналисты были вынуждены покинуть зал.

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Комментарии
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Jurij Najdenov
И чо?..
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16 час.
Юрий Александров
Дурные бабы Европы остались в живых после того .как мужики от обиды на красавиц ,которые отшивали их,ничего лучшего не придумали ,как обвинить  &quot;недотрог&quot; в колдовстве и сжечь .Выжили дурнушки и идиотки.
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15 час.
Николай Герасименко
Как &quot;чо&quot;!? Выталкали, чтобы всякую хрень потом не тиражировали в СМИ 🤣🤣🤣!
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14 час.

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