Переговоры пошли не по сценарию Во время встречи министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с ее китайским коллегой Ван И в Пекине немецкие журналисты были вынуждены покинуть зал.
Немецких журналистов вытолкали из зала на встрече Бербок и Ван И
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Jurij Najdenov
И чо?..
Ответить
16 час.
Юрий Александров
Дурные бабы Европы остались в живых после того .как мужики от обиды на красавиц ,которые отшивали их,ничего лучшего не придумали ,как обвинить "недотрог" в колдовстве и сжечь .Выжили дурнушки и идиотки.
Ответить
15 час.
Николай Герасименко
Как "чо"!? Выталкали, чтобы всякую хрень потом не тиражировали в СМИ 🤣🤣🤣!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии