Киев решил сорвать мирные переговоры в Саудовской Аравии

Делегация Украины не поедет в Саудовскую Аравию для участия в переговорах вместе с Россией и США. Об этом в видеоинтервью украинскому телевидению заявил Михаил Подоляк – советник Андрея Ермака, руководителя Офиса президента Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии