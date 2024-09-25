Депутат Немкин назвал три признака заражённого вирусами приложения на смартфоне

Такие программы часто маскируют под игры или утилиты Член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что приложения на телефоне, которые запрашивают избыточные разрешения, а также скачанные с непроверенных сайтов и показывающие стороннюю рекламу с большой вероятностью заражены вирусами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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