Депутат Немкин назвал три признака заражённого вирусами приложения на смартфоне

Такие программы часто маскируют под игры или утилиты Член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что приложения на телефоне, которые запрашивают избыточные разрешения, а также скачанные с непроверенных сайтов и показывающие стороннюю рекламу с большой вероятностью заражены вирусами.