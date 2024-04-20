Российская армия разносит «Кракен*»: Карта специальной военной операции на Украине на 20 апреля 2024 года Юлия СоколоваУкраинский националистический батальон «Кракен*», считающийся диверсионной структурой украинского ГУР, подвергся сильным ударам со стороны Вооруженных Сил России.
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