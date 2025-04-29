В Русском музее откроется выставка работ художника Ивана Похитонова

В среду, 30 апреля Русский музей в Петербурге 30 апреля впервые открывает выставку работ Ивана Похитонова, известного мастера миниатюрных пейзажей, отличающихся сложной композицией и необычным исполнением.
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