Когда дует из пластиковых окон: 7 способов решить проблему Алёна ЮрьеваОдной из основных проблем, с которой сталкиваются владельцы пластиковых окон, является потеря тепла через щели и щели в оконных рамах.
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