Притяжение «Магнитки»: «Металлург» выиграл Кубок Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Победив в гостях ярославский «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финала плей-офф КХЛ, уральский коллектив выиграл всю серию и завоевал главный трофей лиги.