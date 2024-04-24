Притяжение «Магнитки»: «Металлург» выиграл Кубок Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Победив в гостях ярославский «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финала плей-офф КХЛ, уральский коллектив выиграл всю серию и завоевал главный трофей лиги.
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