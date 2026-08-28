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Батраков готов играть с «Барселоной» и «ПСЖ», — заявил президент «Галатасарая»

Батраков готов играть с «Барселоной» и «ПСЖ», — заявил президент «Галатасарая»

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек выразил надежду, что будущее полузащитника Алексея Батракова на долгие годы будет связано с турецким клубом, а также отметил, что россиянин уже произвел большое впечатление на первых тренировках.

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