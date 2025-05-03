Белоруса обстреляли из «Пионера» в парадной дома на Новоколомяжском. Со слов пострадавшего, на Первомай в парадной жилого дома на Новоколомяжском проспекте в него выстрелили из пистолета.
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Белоруса обстреляли из «Пионера» в парадной дома на Новоколомяжском. Со слов пострадавшего, на Первомай в парадной жилого дома на Новоколомяжском проспекте в него выстрелили из пистолета.