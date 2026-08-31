Вклады снова достигают ставки 30%

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках выросла к концу августа до 13,85% годовых — на 0,38 п.
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