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Представительство РФ заявило об отсутствии решения по эвакуации россиян из Газы

Представительство РФ заявило об отсутствии решения по эвакуации россиян из Газы

Решения вопроса с эвакуацией россиян из сектора Газа пока не появилось. Об этом в комментарии ТАСС заявила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

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