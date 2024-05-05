Продажа «красивых» автомобильных номеров может стать официальной

В России хотят сделать официальной для автолюбителей продажу «красивых» номеров, сообщает PRIMPRESS. В адрес вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко уже направлено обращение, в котором депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести официальную продажу «красивых» автомобильных номеров.
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