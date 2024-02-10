ВСУ куда-то потеряли 700 тысяч мобилизованных

Одной из задач нового командующего ВСУ Сырского будет провести аудит и выяснить: где людиНа Украине мобилизованы миллион человек, но по линии фронта находятся 300 тысяч, пояснил советник из офиса Зеленского Подоляк.
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