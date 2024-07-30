СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga
    На большой срок должен отправиться в колонию не только Асламбек, но и его работодатель, посадивший его за руль. Сколь...Виновник сидел в ...
  • Galina Bobryasheva
    И все у них случайно получается. Когда наша доблестная ГосДума примет закон о запрете въезда Асланбеков? Или мы не до...Виновник сидел в ...
  • Генрих
    Что ни ЧП в последнее время по вине водителя, то "Асланбек" за рулем...Виновник сидел в ...

"По-русски вообще не говорят. Знаками общаемся": Пациенты о работе мигрантов в больницах России

"По-русски вообще не говорят. Знаками общаемся": Пациенты о работе мигрантов в больницах России

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Маразм системы здравоохранения близок к апофеозу. Оптимизация больниц в России привела к коллапсу - за последние несколько лет в них почти вдвое сократилось количество младшего медперсонала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
Голикова, которая именно за это, ЗО отвечает уже сколько лет нагло с трибун оправдывается, что все силы отдаёт заботе о людях. Все знают, что это не так, но она неуклонно растёт во власти.
Ответить
2 час.
Елена Филиппова
Посадили министром какую-то безграмотную прошмандовку, вот и руководит, как заплатят. Вместо людей нанимают мигрантов, да не раствор месить на стройке, а оперировать(!). С такой политикой внутри страны и войны не надо, нас, людей, поглотят эти жадные и дикие мигранты.
Ответить
2 час.
Tania Еременко
И наши кишлачники работают в ЖКХ и ни бе, ни ме по-русски.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх