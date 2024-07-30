ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Маразм системы здравоохранения близок к апофеозу. Оптимизация больниц в России привела к коллапсу - за последние несколько лет в них почти вдвое сократилось количество младшего медперсонала.
"По-русски вообще не говорят. Знаками общаемся": Пациенты о работе мигрантов в больницах России
Комментарии
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А Кудасов
Голикова, которая именно за это, ЗО отвечает уже сколько лет нагло с трибун оправдывается, что все силы отдаёт заботе о людях. Все знают, что это не так, но она неуклонно растёт во власти.
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2 час.
Елена Филиппова
Посадили министром какую-то безграмотную прошмандовку, вот и руководит, как заплатят. Вместо людей нанимают мигрантов, да не раствор месить на стройке, а оперировать(!). С такой политикой внутри страны и войны не надо, нас, людей, поглотят эти жадные и дикие мигранты.
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2 час.
Tania Еременко
И наши кишлачники работают в ЖКХ и ни бе, ни ме по-русски.
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1 час.
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