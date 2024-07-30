"По-русски вообще не говорят. Знаками общаемся": Пациенты о работе мигрантов в больницах России

А Кудасов Голикова, которая именно за это, ЗО отвечает уже сколько лет нагло с трибун оправдывается, что все силы отдаёт заботе о людях. Все знают, что это не так, но она неуклонно растёт во власти.

Елена Филиппова Посадили министром какую-то безграмотную прошмандовку, вот и руководит, как заплатят. Вместо людей нанимают мигрантов, да не раствор месить на стройке, а оперировать(!). С такой политикой внутри страны и войны не надо, нас, людей, поглотят эти жадные и дикие мигранты.