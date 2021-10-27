Пятый канал

30 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Соня Орлова
    Он ни одной книжки не прочитал за всю свою извращенную жизнь. Будет он еще о войне думать, ему некогда, он на роже ш...Моргенштерн извин...
  • Татьяна Козина (Дейнега)
    По поводу "не в порядке с сексом" у комика с женой. Автор, "у голодной куме - одно на уме" , так и ...Петросян сел на д...
  • Татьяна Тучак
    Судью можно купить, а вот обворованных бандитов наврядли.Сломали шею и пер...

Наиболее вероятные причины смерти всех знаков зодиака

Наиболее вероятные причины смерти всех знаков зодиака

Астрологи считают, что время рождения человека может повлиять на его дальнейшую судьбу. Знак зодиака отражает основные черты характера и в то же время может рассказать, с какими проблемами с большой вероятностью столкнется его представитель.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх