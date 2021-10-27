Наиболее вероятные причины смерти всех знаков зодиака

Астрологи считают, что время рождения человека может повлиять на его дальнейшую судьбу. Знак зодиака отражает основные черты характера и в то же время может рассказать, с какими проблемами с большой вероятностью столкнется его представитель.
Астрологи считают, что время рождения человека может повлиять на его дальнейшую судьбу. Знак зодиака отражает основные черты характера и в то же время может рассказать, с какими проблемами с большой вероятностью столкнется его представитель.
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