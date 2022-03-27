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Тимофей Мозгов уехал в США и, скорее всего, не поможет «Руне» в плей-офф

Центровой «Руны» Тимофей Мозгов в начале марта уехал в США по семейным обстоятельствам, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

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