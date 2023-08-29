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Роналду после дубля и ассиста за «Аль-Наср»: «Фантастическая игра команды, рад отпраздновать победу с болельщиками!»

Роналду после дубля и ассиста за «Аль-Наср»: «Фантастическая игра команды, рад отпраздновать победу с болельщиками!»

«Аль-Наср» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии обыграл «Аль-Шабаб» со счетом 4:0. Роналду сделал дубль с пенальти и отдал голевую передачу на Садьо Мане.

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