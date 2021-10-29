Торгпред США посетит Японию, Южную Корею и Индию

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай и ее заместитель Сара Бьянки посетят с официальным визитом Японию, Южную Корею и Индию в период с 15 по 24 ноября.
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