Жители России стали реже покупать хлеб и сыр в 2021 году

Москва, 30 января. Наиболее популярными продуктами в 2021 году были мясо, хлеб, кофе, сыр и молоко. Однако часть из них стала встречаться в чеках реже по сравнению с 2020 годом, передает «Прайм» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».