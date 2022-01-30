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Жители России стали реже покупать хлеб и сыр в 2021 году

Жители России стали реже покупать хлеб и сыр в 2021 году

Москва, 30 января. Наиболее популярными продуктами в 2021 году были мясо, хлеб, кофе, сыр и молоко. Однако часть из них стала встречаться в чеках реже по сравнению с 2020 годом, передает «Прайм» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

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