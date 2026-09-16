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Газета.ру

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Алаудинов: гвардии генерал-майор Антон Грунис погиб на СВО

Алаудинов: гвардии генерал-майор Антон Грунис погиб на СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб гвардии генерал-майор, Герой России Антон Грунис с позывным «Грозный».

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