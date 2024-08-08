Украинскую каноистку заставили закрасить «политическую» надпись на лодке

Надпись I am Ukrainian посчитали политической пропагандой.фото: president.gov.ua--> Украинской каноистке Анастасии Рыбачок на Олимпиаде-2024 запретили выступать с надписью «I am Ukrainian» («Я — украинка») на лодке, сообщил главный тренер сборной Украины по гребле Игорь Наев.
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