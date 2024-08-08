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Украинскую каноистку заставили закрасить «политическую» надпись на лодке

Украинскую каноистку заставили закрасить «политическую» надпись на лодке

Надпись I am Ukrainian посчитали политической пропагандой.фото: president.gov.ua--> Украинской каноистке Анастасии Рыбачок на Олимпиаде-2024 запретили выступать с надписью «I am Ukrainian» («Я — украинка») на лодке, сообщил главный тренер сборной Украины по гребле Игорь Наев.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
&quot;I am Ukrainian&quot; Гугл переводит как &quot;Я украинец&quot;. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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20 час.
aT
aron Temin
Я их не люблю, но в надписи ничего крамольного не усматриваю.
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3 час.

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