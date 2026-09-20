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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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По состоянию на 12 часов 20 сентября явка избирателей в Волгоградской области составила 56,80%. Тройка лидеров — город Фролово (63,86%), Киквидзенский район (63,61%) и Октябрьский район (62,23%)", — отметила она.

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