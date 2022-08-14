В Татарии освятили закладной камень Пантелеимонова храма

Освящение закладного каменя в основании храма великомученика и целителя Пантелеимона в городе Менделеевске Республики Татарстан провел митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, 13 августа сообщает сетевое издание «Православие в Татарстане».
Освящение закладного каменя в основании храма великомученика и целителя Пантелеимона в городе Менделеевске Республики Татарстан провел митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, 13 августа сообщает сетевое издание «Православие в Татарстане».
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