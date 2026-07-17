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Россия продолжает наносить удары по портам Украины, отрезая Киев от моря

Россия продолжает наносить удары по портам Украины, отрезая Киев от моря Россия продолжает выносить портовую инфраструктуру Украины, удары по пор.

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