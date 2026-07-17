Россия продолжает наносить удары по портам Украины, отрезая Киев от моря Россия продолжает выносить портовую инфраструктуру Украины, удары по пор.
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Россия продолжает наносить удары по портам Украины, отрезая Киев от моря Россия продолжает выносить портовую инфраструктуру Украины, удары по пор.
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