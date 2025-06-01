«Северяне» освободили Водолаги и Алексеевку, обратив в бегство наемников ВСУ

Под напором бойцов группировки войск «Север» украинские военные бросают десятки тел боевых товарищей и оставляют позиции, а командование ВСУ зачастую теряет связь даже со своими элитными наемниками-иностранцами, не заботясь об их судьбе в окружении ВС России.