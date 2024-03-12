На Кубани не раскрывается почти  80 процентов преступлений с использованием Интернета

На Кубани не раскрывается почти 80 процентов преступлений с использованием ИнтернетаНа совещании в прокуратуре края отметили резкий рост в минувшем году числа преступлений с использованием Интернета на Кубани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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