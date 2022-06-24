Власти Литвы заявили о готовности к отключению от региональной электросети РФ

Федеральное агентство новостей Литва готова к тому, что Москва в ответ на блокировку железнодорожных перевозок ряда российских товаров в Калининградскую область может принять решение о прекращении поставок электроэнергии в страну, пишет Reuters.
Федеральное агентство новостей Литва готова к тому, что Москва в ответ на блокировку железнодорожных перевозок ряда российских товаров в Калининградскую область может принять решение о прекращении поставок электроэнергии в страну, пишет Reuters.
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