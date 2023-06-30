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  • Константин Поляков
    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
  • Vladimir Orekhov
    Наверное, обычный картофельный суп можно/нужно считать супом на картофельном отваре.Что будет если пи...
  • Lora Некрасова
    Всё правильно. Я так и делаю. В постные дни на картофельном отваре получается вкусная каша. Поливаю комнатные цветы. ...Что будет если пи...

У Всемирного банка закончились деньги для Украины

Всемирный банк исчерпал внутренние возможности по оказанию финансовой помощи Киеву. Так прокомментировал в четверг ТАСС источник в российской дирекции ВБ решение финансовой организации одобрить кредит Украине на $ 1,5 млрд под гарантии Японии.

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