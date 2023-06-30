У Всемирного банка закончились деньги для Украины

Всемирный банк исчерпал внутренние возможности по оказанию финансовой помощи Киеву. Так прокомментировал в четверг ТАСС источник в российской дирекции ВБ решение финансовой организации одобрить кредит Украине на $ 1,5 млрд под гарантии Японии.