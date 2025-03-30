Ефимов: Москва выделила инвесторам в аренду 30 участков для строительства ФОКов за 5 лет

В Москве инвесторы с 2020 года арендовали около 22,8 га земли для строительства спортивных объектов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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