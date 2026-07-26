Жара в европейской части России вызвала смерть 50 тысяч человек. Мы уже забыли об этом? Как говорит биофизик Алексей Карнаухов, по большому счёту, настоящие проблемы, связанные с изменением климата, ещё даже не начались.
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