Лавров назвал Мали надежным союзником и партнером России на африканском континенте

Россия считает Мали надежным партнером и важным союзником на Африканском континенте, заявил 9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим малийским коллегой Абдулайе Диопом на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка .
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