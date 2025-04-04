Аналитик Красноженов заявил, что РФ станет ключевым игроком на рынке редкоземов

Новости внутренней и внешней политики в России

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что основными игроками на рынке редкоземельных металлов (РЗМ) в ближайшие 10-15 лет станут Россия, США, Канада, Австралия и Китай.