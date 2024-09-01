Эксперты назвали самые популярные города России для летнего отдыха

Лето – время отпусков и путешествий. Где же провели свои каникулы россияне в 2023 году? Специалисты сервиса бронирования авиабилетов «Авиасейлс» провели анализ данных и составили рейтинг самых популярных летних направлений среди самостоятельных туристов.