Эксперты назвали самые популярные города России для летнего отдыха

Лето – время отпусков и путешествий. Где же провели свои каникулы россияне в 2023 году? Специалисты сервиса бронирования авиабилетов «Авиасейлс» провели анализ данных и составили рейтинг самых популярных летних направлений среди самостоятельных туристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии