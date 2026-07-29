Архангелогородка Евгения Максимова взяла серебро чемпионата России по пауэрлифтингу

Спортсменка из Архангельска Евгения Максимова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 52 кг, показав результат 370 кг в сумме троеборья — это соответствует нормативу мастера спорта международного класса.
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