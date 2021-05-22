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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.

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Отари Хидирбегишвили
На въезде в Одессу гаишник останавливает авто: – Почему нарушаете? – Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!Сказал шофер , давая деньги!
Отари Хидирбегишвили
Приходит старушка в банк, снимает все деньги со счёта, уходит. Через пять минут возвращается и снова кладет всё на счёт. - Зачем? - спрашивает служащий. - Да я, сынок, пересчитала только!!!

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