Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Отари ХидирбегишвилиРазвлеченияСамые смешные "Анекдоты от Отари" Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОтари ХидирбегишвилиНа въезде в Одессу гаишник останавливает авто: – Почему нарушаете? – Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!Сказал шофер , давая деньги!Отари ХидирбегишвилиПриходит старушка в банк, снимает все деньги со счёта, уходит. Через пять минут возвращается и снова кладет всё на счёт. - Зачем? - спрашивает служащий. - Да я, сынок, пересчитала только!!!Комментировать
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