Корвет "Проворный" спустили на воду в присутствии главкома ВМФ Моисеева

Многоцелевой корвет "Проворный", который является вторым в серии проекта 20385, спущен на воду в Санкт-Петербурге при участии главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Героя России адмирала Александра Моисеева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии