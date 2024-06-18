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Корвет "Проворный" спустили на воду в присутствии главкома ВМФ Моисеева

Корвет "Проворный" спустили на воду в присутствии главкома ВМФ Моисеева

Многоцелевой корвет "Проворный", который является вторым в серии проекта 20385, спущен на воду в Санкт-Петербурге при участии главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Героя России адмирала Александра Моисеева.

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