Xiaomi представляет SU7. Электромобиль уже можно заказать

В Китае стартовали продажи первого электромобиля от компании Xiaomi – SU7Компания Xiaomi впервые выходит на рынок автомобилей с представлением своего электрического седана SU7, старт продаж которого был анонсирован 28 марта в Китае.
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