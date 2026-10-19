Дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии признал нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду виновным в нарушении регламента — капитан национальной команды покинул тренировочный сбор в Копенгагене 30 сентября — и наказал его отстранением на 30 дней со штрафом в 255 евро, сообщает A Bola.