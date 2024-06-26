Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ грозит «котел» под Угледаром

ВСУ грозит «котел» под Угледаром

Российская армия формирует условия для очередного крупного окружения. Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Голованова заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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