Участник популярного шоу попал в неловкую ситуацию в эфире из-за секс-игрушки

Участник популярного британского реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice), в котором предприниматели презентуют инвесторам свои бизнес-идеи, Дэн Франклин попал в неловкую ситуацию в эфире программы из-за фото с секс-игрушкой, которое у него обнаружили в соцсетях.