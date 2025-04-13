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Участник популярного шоу попал в неловкую ситуацию в эфире из-за секс-игрушки

Участник популярного шоу попал в неловкую ситуацию в эфире из-за секс-игрушки

Участник популярного британского реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice), в котором предприниматели презентуют инвесторам свои бизнес-идеи, Дэн Франклин попал в неловкую ситуацию в эфире программы из-за фото с секс-игрушкой, которое у него обнаружили в соцсетях.

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