ДГД Мангистау: как закрыть ИП

Какие документы нужно представить в органы государственных доходов для прекращения предпринимательской деятельности ИП? Какие ИП могут прекратить деятельность в упрощенном порядке? На эти вопросы ответили в управлении разъяснительной работы и Контакт-центр департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области.