Россиянам помогут решить квартирный вопрос. Но далеко не всем

Новый законопроект уже внесен в ГосдумуПроект закона, который был внесен в нижнюю палату российского парламента, призван расширить основания, при которых некоторые россияне могут получить помощь от государства, сообщает PRIMPRESS.
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